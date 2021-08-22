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В белорусских обменниках появились новые курсы валют

  • 22.08.2021, 10:55
  • 7,746
В белорусских обменниках появились новые курсы валют

В каком банке выгоднее всего купить доллары и евро?

В обменных пунктах банков, которые работают на территории Беларуси, установлены новые курсы основных иностранных валют.

По данным select.by на 08:40, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,515, а купить по 2,517 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,545);

евро 2,931 / 2,94 (2,97);

100 российских рублей 3,375 / 3,394 (3,44).

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (16-20 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом трех из пяти иностранных валют.

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