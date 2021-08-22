Что происходит на ведущих белорусских предприятиях – от МТЗ до «Нафтана» 1 22.08.2021, 11:05

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Прежде чем в стране закончится шампанское, должны закончиться гаечные ключи.

Телеграм-канал «Ник и Майк» посмотрел, что происходит на ведущих белорусских предприятиях – от МТЗ до «Нафтана».

Ситуация сложилась очень интересная. На большинстве флагманов в результате политических чисток уволили слишком много квалифицированного персонала. На некоторых предприятиях ситуация настолько критическая, что перестали увольнять даже за пьянку.

Отменяются тендеры на закупку алкотестеров или алкорамок для автоматического контроля трезвости. Запах перегара смущает контролеров на проходной меньше, чем цвет носков.

Теперь после того, как в угоду капризам агрофюрера местные боссы пачками увольняли людей, один мастер вынужден обслуживать несколько рабочих мест одновременно. Кадровые службы фиксируют нехватку персонала на и без того опасных производствах - «Гродно Азот», «Нафтан».

Если говорить про «Гродно Азот», то там недели не проходит без ЧП. Не хватает порядка 300 человек персонала, но сокращения продолжатся - резать будут присоединяемое «Химволокно». Привоз нафтановцев в прошлом году в качестве штрейкбрехеров был чистой показухой - даже начальству было понятно, что работать они не смогут. За места активно держатся только люди предпенсионного возраста. Все, кто был уволен или уволился сам, не голодают, а часто нашли более высокооплачиваемую работу в Беларуси или за рубежом.

А вот на предприятиях без профессионалов поддерживать на ладан дышащую инфраструктуру становится невозможно. Это ведет к тому, что несчастных случаев становится все больше. Про смерть на МТЗ, работу при 70-100 градусах и допотопное оборудование, которое досталось в качестве репараций и трофеев от тех же немцев, СМИ уже рассказывали.

Проблемы и на более мелких, но не менее важных предприятиях. В «Витебскоблавтотрансе», например, заставляют подписывать допсоглашения, согласно которого часть зарплаты работникам может быть заменена натуральной оплатой. Водители бегут, а жители жалуются на проблемы с транспортом. Ситуация накаляется, и не только в Витебске.

В целом по стране зарплаты не повышаются – читай, падают (кое-где платят и вовсе 400 рублей). Рабочих отправляют в отпуска или переводят на 2/3 голого оклада (с учетом, что более половины получки – это бонусы и премии, то остаются слез), под выплату зарплаты берутся кредиты, которые нечем возвращать. А это еще санкции не включились на полную мощь, а только начинают свой разбег.

Хотя на том же МТЗ санкции уже вполне ощущаются. Производство энергонасыщенных тракторов упало до 20 в месяц, хотя раньше собирали до 300. Отгадка проста - нет двигателей из США. И уже не будет.

К чему это все? К тому, что нужно на «Вы же все понимаете» научиться говорить «Нет!». Вместо того, чтобы рисковать своими жизнями ради прихотей синепалого и его прихвостней, которые получают в десятки раз больше, чем зарабатываете вы, нужно напомнить, кто в стране хозяин. Работаете и зарабатываете вы, а получают они.

Сколько стоит уйти в забастовку прекрасно рассказали ребята из «Белорусского объединения рабочих».

Прежде чем в стране закончится шампанское, должны закончиться гаечные ключи!

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