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«В боевиках такого не видели»: из Кабула в Киев эвакуировали 83 человека

  • 22.08.2021, 11:14
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«В боевиках такого не видели»: из Кабула в Киев эвакуировали 83 человека

Первая женщина, которая выходила из самолета, была на восьмом месяце беременности.

Из Афганистана украинским самолетом было эвакуировано 83 человека. Эвакуации ждут еще более 100 украинцев.

Украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ доставил в Борисполь 83 пассажира, из них 31 гражданин Украины, сообщает Украина 24.

На аэродроме самолет встречали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он рассказал, что эвакуация происходила в тяжелых условиях.

"Людей эвакуировали фактически с боевых действий… Мы сможем рассказать про героизм, который проявили наши военные… Мы сможем показать даже кадры, как происходила эвакуация. Я думаю, что даже в боевиках в кино мы такого не видели. И хотел бы сказать, что первая женщина, которая выходила из самолета, была беременна… на восьмом месяце беременности ", – сказал Ермак.

По словам главы ОП, в Афганистане остаются более 100 украинских граждан.

Напомним, эвакуационный самолет транспортной авиации ВСУ 21 августа вылетел из Кабула. По состоянию на 10:00 21 августа Ил-76МД Воздушных Сил находился на аэродроме Исламабад (Пакистан).

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