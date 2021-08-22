«В боевиках такого не видели»: из Кабула в Киев эвакуировали 83 человека 22.08.2021, 11:14

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Первая женщина, которая выходила из самолета, была на восьмом месяце беременности.

Из Афганистана украинским самолетом было эвакуировано 83 человека. Эвакуации ждут еще более 100 украинцев.

Украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ доставил в Борисполь 83 пассажира, из них 31 гражданин Украины, сообщает Украина 24.

На аэродроме самолет встречали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он рассказал, что эвакуация происходила в тяжелых условиях.

"Людей эвакуировали фактически с боевых действий… Мы сможем рассказать про героизм, который проявили наши военные… Мы сможем показать даже кадры, как происходила эвакуация. Я думаю, что даже в боевиках в кино мы такого не видели. И хотел бы сказать, что первая женщина, которая выходила из самолета, была беременна… на восьмом месяце беременности ", – сказал Ермак.

По словам главы ОП, в Афганистане остаются более 100 украинских граждан.

Напомним, эвакуационный самолет транспортной авиации ВСУ 21 августа вылетел из Кабула. По состоянию на 10:00 21 августа Ил-76МД Воздушных Сил находился на аэродроме Исламабад (Пакистан).

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