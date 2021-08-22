закрыть
22 августа 2021, воскресенье, 12:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Госсекретарь США и глава МИД Литвы обсудили ситуацию в Беларуси и политику Китая

1
  • 22.08.2021, 11:34
  • 2,206
Госсекретарь США и глава МИД Литвы обсудили ситуацию в Беларуси и политику Китая

Официальному Минску выдвинуты четкие требования.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обсудили в телефонном разговоре события в Беларуси и политику Китая.

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

«Госсекретарь Блинкен и министр Ландсбергис обсудили жестокие репрессии режима Лукашенко в отношении гражданского общества в Беларуси», - информировал Госдепартамент США.

Стороны «подтвердили твердую поддержку белорусского продемократического движения и призвали режим Лукашенко немедленно прекратить репрессии в отношении белорусов и кампанию по созданию условий для прохода потоков нелегальных мигрантов через границу».

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев