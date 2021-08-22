Госсекретарь США и глава МИД Литвы обсудили ситуацию в Беларуси и политику Китая 1 22.08.2021, 11:34

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Официальному Минску выдвинуты четкие требования.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обсудили в телефонном разговоре события в Беларуси и политику Китая.

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

«Госсекретарь Блинкен и министр Ландсбергис обсудили жестокие репрессии режима Лукашенко в отношении гражданского общества в Беларуси», - информировал Госдепартамент США.

Стороны «подтвердили твердую поддержку белорусского продемократического движения и призвали режим Лукашенко немедленно прекратить репрессии в отношении белорусов и кампанию по созданию условий для прохода потоков нелегальных мигрантов через границу».

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

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