Госсекретарь США и глава МИД Литвы обсудили ситуацию в Беларуси и политику Китая

Госсекретарь США и глава МИД Литвы обсудили ситуацию в Беларуси и политику Китая1
- 22.08.2021, 11:34
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Официальному Минску выдвинуты четкие требования.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обсудили в телефонном разговоре события в Беларуси и политику Китая.
Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.
«Госсекретарь Блинкен и министр Ландсбергис обсудили жестокие репрессии режима Лукашенко в отношении гражданского общества в Беларуси», - информировал Госдепартамент США.
Стороны «подтвердили твердую поддержку белорусского продемократического движения и призвали режим Лукашенко немедленно прекратить репрессии в отношении белорусов и кампанию по созданию условий для прохода потоков нелегальных мигрантов через границу».
С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.