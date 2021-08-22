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Лукашисты решили бросить белорусов в Афганистане на произвол судьбы?

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  • 22.08.2021, 11:51
  • 7,960
Лукашисты решили бросить белорусов в Афганистане на произвол судьбы?

«Посол» Таракана рассказал шокирующие вещи.

Лукашенковский посол в Таджикистане Олег Иванов рассказал, сколько обращений за помощью с эвакуацией поступило в посольство Беларуси в Таджикистане, которое курирует работу в Афганистане, где нет белорусского диппредставительства, пишет kp.by.

– Ситуация меняется каждый день. В нашем списке всего на сегодняшний вечер было 16 человек. Из них один (!) человек уже эвакуирован. И один, к сожалению, из этого списка исключен. Потому что он потерял право иметь вид на жительство, – уточнил дипломат.

Он добавил, что «помощь» может заключаться не обязательно в эвакуации.

– У нас достаточно много партнеров в Кабуле. Вы знаете, например, для меня не было неожиданностью, что талибы войдут не сегодня – завтра в Кабул. Последний раз я там был в июне. Не так давно. И тогда мы уже проговаривали с нашими партнерами разные варианты. Например, у нас там есть представительство белорусско-афганской компании, которое тоже можно использовать, как временное убежище. Туда мы привезли новый флаг, я его лично установил над этим зданием, – сказал Иванов.

По словам дипломата, возможностей для помощи не так много, но несколько все-таки есть.

– У нас есть и надежные партнеры, такие как Российская Федерация. Тот белорус, которого нам удалось эвакуировать с помощью международных партнеров, уже вылетел из Кабула, – заявил Иванов.

Напомним, что Украина уже эвакуировала 83 своих граждан из Афганистана и в скором времени вывезет еще 100 человек.

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