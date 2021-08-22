Аэропорт Кабула закрывают на 48 часов 22.08.2021, 12:12

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У ворот собрались тысячи человек, которые хотят покинуть страну.

Аэропорт Кабула закроют на 48 часов, чтобы эвакуировать тех, кто уже находится на его территории, передает агентство Khaama Press со ссылкой на Госдеп США.

При этом у ворот аэропорта собрались тысячи человек, которые хотят покинуть страну.

Талибы заявили, что намерены в ближайшие часы наладить ситуацию и облегчить процедуру выезда из воздушной гавани.

"Открытие дороги для выезда из аэропорта Кабула необходимо для соблюдения порядка и закона", — сказал РИА Новости представитель движения.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики радикального движения "Талибан" развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из страны.

Сейчас талибы контролируют большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы.

Покинуть страну можно только через аэропорт Кабула, но там царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили дипломатических сотрудников. Несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта, десятки пострадали при стрельбе и в давке.

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