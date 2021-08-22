Талибы попросили Россию о контакте с лидерами сопротивления 22.08.2021, 13:04

Фото: Reuters

Информацию о переговорах подтверждают местные журналисты.

В Афганистане руководство радикального движения "Талибан" попросили российских дипломатов передать лидерам антиталибского сопротивления информацию о своей готовности к диалогу.

Об этом в эфире пропагандистского канала сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов, передает svoboda.org.

Жирнов рассказал, что российскую дипмиссию в субботу, 21 августа, посетил представитель политического офиса талибов. По словам посла, исламисты рассчитывают на политическое урегулирование отношений с Панджшером – единственным афганским регионом, неподконтрольным талибам. Там находятся лидеры сопротивления Ахмад Масуд, сын лидера Северного альянса Ахмад-Шаха Масуда, и вице-президент Афганистана Амрулла Салех.

Вместе с тем в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждается, один из лидеров "Талибана" Халил Хаккани объявляет, что Ахмад Масуд якобы присоединился к талибам. Эту информацию опроверг источник ТАСС. При этом он отметил, что лидер сопротивления, действительно, ведет переговоры с исламистами. По словам собеседника агентства, речь идет о создании инклюзивного правительства и преодолении политических противоречий.

Информацию о переговорах подтверждают местные журналисты.

احمد مسعود فرمانده نیروهای مقاومت مردمی در پنجشیر، در حال مذاکره باطالبان درباره دولت فراگیر است اما هیچ توافق یا بیعتی صورت نگرفته است. pic.twitter.com/HFusL9FHV5 — Panjshir_Province (@PanjshirProvin1) August 21, 2021

Они также называют неправдой сообщения о том, что Ахмад Масуд присягнул на верность талибам.

В пятницу, 20 августа, афганские СМИ писали, что вооруженные отряды Ахмада Масуда отбили у талибов три провинции на севере страны. В тот же день журналисты сообщали, что в Панджшер прибыли представители "Талибана" для переговоров с лидерами сопротивления. Талибы якобы предложили региону сдаться без боя.

Ранее Ахмад Масуд в статье в газете The Washington Post обратился к США и странам Запада с просьбой помочь с оружием.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».