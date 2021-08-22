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«Последняя декада августа будет очень важной в развитии событий в Беларуси»

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  • 22.08.2021, 13:17
  • 11,188
«Последняя декада августа будет очень важной в развитии событий в Беларуси»

Верхние эшелоны разных ведомств считают Лукашенко проигравшим.

«Наступившая последняя декада августа, по нашим данным, будет очень важным моментом в развитии белорусской политической драмы», - пишет специализирующийся на инсайдах телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

По сути, эта декада началась с программных заявлений Лукашенко 21 августа на награждении неких таинственных (необнародованных) силовиков. Что само по себе показатель: если тех, кого награждают, нельзя засвечивать, значит дела совсем не хорошо (пора этим награжденным «масонам» в партизаны).

Тема «тайных сил» была продолжена на этом мероприятии в рассуждениях о предназначении будущего «всебелорусского народного собрания». Цитата: «Отойти на какие-то запасные позиции (военные меня поймут)».

В общем, что бы ни хотел этим Лукашенко сказать, воспринято в верхушке разных аппаратов сказанное было однозначно. Как подготовка к «оставлению территории».

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