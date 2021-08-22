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СМИ: Бывший глава МИД Афганистана возвращается в страну

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  • 22.08.2021, 13:52
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СМИ: Бывший глава МИД Афганистана возвращается в страну
Мохаммад Ханиф Атмар
Фото: AP

Чиновник может войти в состав инклюзивного правительства.

Представитель "Талибана" заявил, что движение связалось с главой министерства иностранных дел Афганистана Ханифом Атмаром, он вернется в страну, сообщает телеканал Al-Jazeera.

Ранее Атмар сообщил о нападениях на его коллег и его резиденцию и заявил, что он с коллегами укрылся в безопасном месте.

"Мы связались с бывшими чиновниками, которые покинули страну, по вопросу их возвращения. Мы установили контакт с бывшим главой МИД Ханифом Атмаром, он вернется в страну", - заявил телеканалу Халил Аль-Рахман Хаккани, высокопоставленный член террористической группировки "Сеть Хаккани", поддерживающей тесные контакты с талибами.

Он также добавил, что сейчас проходят серьезные встречи с представителями всех сторон по вопросу формирования нового правительства.

Ранее глава Высшего совета совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла сообщил, что вместе с бывшим президентом страны Хамидом Карзаем провел переговоры с представителями политического офиса движения "Талибан" по вопросу всеобъемлющего политического урегулирования и создания инклюзивного правительства.

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