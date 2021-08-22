Польский министр рассказал, как белорусские службы помогают нелегальным мигрантам пересечь границу 2 22.08.2021, 13:58

12,592

Фотофакт.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал «грязной игрой Лукашенко» сложившуюся на польско-белорусской границе кризисную ситуацию, связанную с наплывом мигрантов. Об этом Блащак написал в твиттере, сообщает zerkalo.io.

Также министр опубликовал фотографии, на которых видно, что через ограждения из колючей проволоки переброшена лестница, сбитая из дерева. Он утверждает, что это результат действий белорусских служб. Чиновник не написал, где именно и при каких обстоятельствах было сделано фото.

Также Блащак обратился к оппозиционным депутатам: по его мнению, их действия укладываются в «сценарий Лукашенко». «Не будьте полезными идиотами, опомнитесь!» — написал он.

Напомним, весной 2021 года на фоне ухудшения отношений между Беларусью и Литвой Вильнюс заявил о растущем потоке нелегальных мигрантов, которые идут через границу с белорусской стороны. За весь 2020 год белорусско-литовскую границу пересекли 74 нелегальных мигранта. В 2021-м в Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство их из Ирака.

После того как Литва стала возвращать нарушителей границы обратно в Беларусь, возросла нагрузка на других участках. Беженцы устремились в соседние Латвию и Польшу.

По данным польской пограничной службы, на одном только участке Подляского отделения за этот год задержано свыше 800 мигрантов. Польская армия направила 900 военнослужащих на охрану границы с Беларусью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».