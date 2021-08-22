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Кардиологи рассказали о самом опасном осложнении COVID-19

  • 22.08.2021, 14:10
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Кардиологи рассказали о самом опасном осложнении COVID-19
Фото: Getty Images

Как его избежать?

Примерно у трети пациентов с COVID-19 возникают проблемы с сердцем — даже у перенесших болезнь в легкой форме. Через несколько недель после выздоровления воспаляется сердечная мышца — миокардит. Насколько это опасно и что делать — в материале РИА Новости.

Осложнения на сердце при COVID-19

"Болела ковидом весь февраль с поражением легких 20 процентов. В марте появились неприятные ощущения в области груди, сразу поняла — осложнения на сердце. Начались отеки, одышка, общее недомогание, утомляемость", — рассказывает Ксения Ю. из Москвы, участница телеграм-чата "Последствия COVID-19", объединяющего почти 35 тысяч человек.

Она обратилась к терапевту, от него — к кардиологу. Выявили тахикардию, увеличение размеров сердца. Диагноз — "постковидный миокардит".

Прописали лекарства, поставили на учет. "Сняли острый синдром, сейчас болит меньше, но я чувствую, что не прошло", — добавляет Ксения.

Главный врач ГКБ № 15 Валерий Вечорко описывает в фейсбуке случай с 35-летним пациентом. Его доставили по скорой в отделение анестезиологии и реанимации в тяжелом состоянии: с температурой под сорок, затрудненным дыханием, нарастающей слабостью, сильной тахикардией. ПЦР-тест оказался положительным, пневмонии не было, однако нашли нарушения в работе сердца.

"При ЭХО-КГ обнаружено расширение всех камер сердца, сократимость левого желудочка диффузно снижена, фракция выброса 20 процентов. Провели коронароангиографию. Гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий не выявили. Принимая во внимание результаты обследования поставили диагноз — "острый миокардит", — рассказывает врач.

Пациент две недели провел в стационаре, затем — три месяца амбулаторного лечения. Сейчас чувствует себя хорошо. "Осложнения, проявляющиеся при заболевании COVID-19, излечимы спустя время. Но лучше не испытывать судьбу и своевременно вакцинироваться, чтобы избежать тяжелых последствий болезни", — предупреждает Валерий Вечорко.

Миокардит — воспаление сердечной мышцы. Ученые из ЕС сообщают в обзоре, что это заболевание в среднем встречается у 22 человек на 100 тысяч. Оценить точно, какова доля у перенесших COVID-19, невозможно, но она, вероятно, выше, отмечают авторы. Так, согласно данным Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, примерно у 80 процентов пациентов МРТ показывает изменения в тканях, соответствующие миокардиту.

"Вирусы нередко провоцируют миокардит. Либо они напрямую воздействуют на сердечную мышцу, либо происходит аутоиммунное поражение: защитные системы организма атакуют миокард. При COVID-19 чаще реализуется второй механизм", — рассказывает кардиохирург Алексей Федоров, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени академика Н. Н. Бурденко.

В большинстве случаев миокардит протекает в легкой форме. Человек жалуется на покалывания в области сердца, одышку, утомляемость, неярко выраженные отеки нижних конечностей. Плохо переносит нагрузки, ощущает перебои в работе сердца — аритмию, экстрасистолию.

"Мерцательная аритмия резко увеличивает вероятность инсульта. В самом худшем сценарии миокардит может привести к ослаблению сердечной мышцы, снижению ее насосной функции, быстрому развитию сердечной недостаточности — по аналогии с обширным инфарктом миокарда", — продолжает врач.

По его словам, невозможно предсказать, кто в группе риска. Миокардит бывает и у молодых, не имевших проблем с сердцем. Точной статистики нет, но число таких больных заметно возросло.

"Даже после легкого течения COVID-19 мы чаще сталкиваемся у молодых пациентов с сердечными аритмиями, которые требуют лекарственного, а иногда и хирургического лечения", — говорит Алексей Федоров.

Чтобы снизить вероятность осложнений, включая миокардиты, он рекомендует не переносить вирусную инфекцию на ногах. Это касается не только ковида, но и гриппа, парагриппа, острых респираторных инфекций. Необходимы домашний режим, при высокой температуре — постельный, никакого перенапряжения во время болезни быть не должно — иначе пойдет вирусная атака на сердце. При жалобах на него надо как можно скорее обратиться к врачу, сделать ЭКГ и ЭХО-КГ.

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