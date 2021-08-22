«Мы идем к полному демонтажу системы Лукашенко» 4 22.08.2021, 14:16

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С каждым днем у режима все меньше денег, сил и мотивации.

Если бы произошла быстрая и легкая революционная победа, то у нас все равно во многих местах осталось бы уйму совка, лишних чиновников и тех кадров, которые сейчас верно исполняют преступные приказы, пишет телеграм-канал «Водители 97».

Беларусь бы потратила еще лет 5-10 на очистку от этого всего, попутно переживая множество проблем.

Именно поэтому демонтаж системы происходит дольше по времени, но по результатам гарантированно лучше, чем быстрая и легкая революционная победа.

Хунта четко дала понять абсолютному большинству беларусов, что есть мы, а есть они.

Мы живем в разных мирах, которые если и пересекаются, то в основном через задержания. Они уничтожили закон, уничтожили право, убили и пытали мирных людей, продолжают наращивать уровень беспредела.

А значит, у людей только один эффективный путь - полный демонтаж их власти.

Мы уже поняли, каково это быть "один за всех, и все за одного", психология людей изменилась, а значит, мы продолжаем уничтожать преступную систему.

А приближающийся экономический торнадо уже ставит оккупационную хунту перед сложным выбором:

- прекращать платить долги и еще больше выглядеть несостоятельными на мировой арене;

- прекращать поддержку убыточных заводов, которые за 26 лет гениального управления хорошо, если работают в ноль;

- начинать решать, кому из своих бюджетников давать подпитку, а кого отправлять на подножный корм.

С каждым днем у режима все меньше денег, сил и мотивации, поэтому они совершают все больше ошибок и скатываются в откровенный беспредел.

Именно эти ошибки дают нам право строить ту Беларусь, которую мы заслуживаем. Без всякой оглядки на тех, кто сегодня пока что еще продолжает сидеть в своих нелегитимных креслах.

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