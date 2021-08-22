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Экс-президент Боливии попыталась покончить с собой в тюрьме

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  • 22.08.2021, 14:20
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Экс-президент Боливии попыталась покончить с собой в тюрьме

Политика обвиняют в подстрекательстве к мятежу и заговоре.

Бывшая президент Боливии Жанин Аньес, ставшая фигуранткой уголовного дела о государственном перевороте, попыталась покончить с собой в тюрьме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ее адвокатов.

Глава МВД страны Карлос дель Кастильо также подтвердил, что Аньес попыталась нанести себе вред; в полиции считают это попыткой самоубийства. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

«Это крик о помощи от бывшего президента. Она чувствует себя очень измученной», — в свою очередь считают адвокаты.

Ранее защитники Жанин Аньес неоднократно просили власти отпустить ее из тюрьмы из-за проблем со здоровьем. В МВД Боливии заявляли, что на это нет оснований. За решеткой политик оказалась в марте этого года: ее обвинили в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре.

В ноябре 2019 года бывшая в оппозиции Жанин Аньес взяла на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов. Это случилось после того, как экс-президент Боливии Эво Моралес подал в отставку на фоне протестов против его переизбрания. В октябре прошлого года в Боливии состоялись выборы президента: этот пост по итогам голосования занял соратник Моралеса Луис Арсе.

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