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Что происходит на встрече Зеленского с Меркель: прямая трансляция

  • 22.08.2021, 14:30
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Что происходит на встрече Зеленского с Меркель: прямая трансляция

Переговоры проходят в Киеве.

В Киеве 22 августа началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.

Меркель сегодня прибыла в Украину с однодневным рабочим визитом.

Встреча в формате тет-а-тет пройдет в Мариинском дворце. После этого запланированы пресс-конференция лидеров и встреча в расширенном формате.

Контекст:

18 августа правительство ФРГ обнародовало программу визита Меркель в Киев. В частности, она получит орден и будет говорить с Зеленским о Минских соглашениях.

Визит Меркель в Украину 22 августа – логическое продолжение контактов президента Украины в четырехугольнике Вашингтон – Брюссель – Берлин – Киев, говорил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. По словам спикера, Зеленский и Меркель будут говорить об обязательствах Германии по "Северному потоку – 2", о ситуации на Донбассе и двусторонних отношениях государств.

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