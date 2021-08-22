Упрямство духа1
- 22.08.2021, 14:36
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Почему у белорусов хватит сил победить.
«Упрямство духа – так можно охарактеризовать нынешнее состояние белорусов», - пишет читатель телеграм-канала «Баста!».
«Дух упрям, вопреки страданиям, которые может испытывать тело, вопреки разладу, который может испытывать душа.
Мы понимаем что только упорством духа здесь и сейчас мы можем изменить мир вокруг себя, а потом уже будем оглядываться на все пережитое и делать «закрытие» и думать, как хватило сил выстоять, вынести все то, с чем мы столкнулись.
И если было время, когда свобода казалась нам прекрасным сном, то совсем скоро наступит время, когда все пережитое за 26 лет будем вспоминать, как кошмарный сон, а этот год - как пробуждение от него.
И главным достижением станет то несравненное чувство свободы, осознание, что теперь уже можно не бояться ничего на свете».