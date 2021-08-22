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В Беларуси терминалы массово отказываются принимать банковские карточки

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  • 22.08.2021, 14:41
  • 32,372
В Беларуси терминалы массово отказываются принимать банковские карточки

Что происходит?

Владельцы банковских карточек сообщают, что во многих заведениях Беларуси — в магазинах, кафе, на АЗС — сейчас невозможно расплатиться картой. Произошли сбои в работе терминалов.

«Поступают сообщения о сбоях в работе терминалов на кассах в магазинах и на АЗС», — пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Сообщают, что в Гомеле и в Фаниполе не работают терминалы для оплаты картой в Евроопте, Грине и на АЗС Беларуснефть.

Кассиры говорят, что нет связи с сервером.

Дополнено:

«В Пружанах тоже самое, картой не расплатится, везде сбой связи»

«В Минске в Евроопте по Одинцова 65 - также не работают терминалы»

«На газпромнефть и беларуснефть в любане, тоже нет связи с сервером»

«Сейчас был в Бургер Кинг в ТЦ Палаццо, у них не работали терминалы на кассах самообслуживания»

«В КФС в Минске тоже не работают терминалы»

«Под Минском в Городище перебои с работой терминалов в местных магазинах»

«15 минут назад в Евроопте Минск не работали терминалы».

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