Международная федерация гимнастики подтвердила, что золото израильтянки Линой Ашрам на Олимпиаде завоевано честно 6 22.08.2021, 14:57

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Эта победа вызвала бурю в российских медиа.

Международная федерация гимнастики подтвердила, что золото израильтянки Линой Ашрам на Олимпиаде завоевано честно

Международная федерация гимнастики 19 августа опубликовала свое заключение по поводу судейства в финале многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. После проверки федерация подтвердила - израильтянка Линой Ашрам стала чемпионкой по праву.

Об этом пишет израильское издание "Детали".

Ашрам завоевала золотую медаль в финале 7 августа, обойдя россиянку Дину Аверину. Это вызвало бурю в российских медиа. Спортивные чиновники и простые пользователи заявляли, что российских гимнасток "засудили", а израильтянка получила свою медаль нечестным образом.

Олимпийский комитет России тут же направил запрос на пересмотр судейства в Международную федерацию гимнастики. Между тем, россияне устроили в соцсетях безобразную травлю как самой Линой Ашрам, так и олимпийских судей, работавших на соревнованиях. Гимнастке писали на ее странице в Instagram о том, что она недостойна медали. Судей заваливали угрозами в личных сообщениях.

19 августа Международная федерация гимнастики (FIG) вынесла свой вердикт. Судейство на Олимпиаде было честным, объективным и беспристрастным, а Линой Ашрам получила свою медаль по праву.

"Технический комитет FIG по художественной гимнастике провел тщательную проверку всех компонентов оценки на каждом этапе соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх 2020 года в Токио. После этого мы можем подтвердить, что в оценках судей не было выявлено никакого предубеждения или нарушений", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте федерации.

"Таким образом, технический комитет по художественной гимнастике подтверждает, что рейтинг и результаты соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио-2020 являются справедливыми и беспристрастными".

"FIG установила строгие критерии для объективного отбора наиболее квалифицированных и непредвзятых судей для Олимпийских игр, и мы довольны их работой. Мы были потрясены, узнав, что несколько судей из жюри по художественной гимнастике получили много угроз и выражений ненависти после Олимпиады. Эти попытки повлиять на судей совершенно неприемлемы", - заявили в федерации.

Напомним, что после того, как израильская гимнастка Линой Ашрам завоевала золотую медаль в финале многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, в России нервно и ревниво отреагировали на эту победу.

Тон задала генеральный директор медиа-концерна Russia Today-Россия сегодня-Sputnik Маргарита Симоньян, которая, по ее признанию, сама занималась художественной гимнастикой в детстве.

"Какие же космические твари. Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу", - была ее первая реакция на победу израильской спортсменки. В своем аккаунте она опубликовала четыре поста на эту тему.

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