На росТВ пропагандистка устроила истерику из-за песни украинских военных про Путина 27 22.08.2021, 15:07

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Неадекватная реакция Ольги Скабеевой попала на видео.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева впала в истерику из-за того, что во время репетиции парада ко Дню Независимости Украины в Киеве военные спели знаменитую кричалку "Путин - х**ло".

Это произошло во время пропагандистского ток-шоу “60 минут” на телеканале “Россия-1”, сообщает apostrophe.ua.

Скабеева орала и не давала никому в студии себя прервать.

“Официально признали в армии украинской, что это не фейк. Признали в Минобороны. Более того, сегодня была новая репетиция днем. И вы не поверите, эти сволочи снова вышли, надеясь на транзит газа с этими адскими кричалками. Они в восторге… Они гордятся… А также наиболее пробитые утверждают, что это должно стать официальным армейским приветствием”, - кричала Скабеева.

Она также считает, что якобы президент Украины Владимир Зеленский должен найти виновных и принести публичные извинения.

“И этот черт еще говорит, что президент России слишком эмоциональный. Зеленский заявил, в газете написал американской”, - говорит пропагандистка.

Это уже не первый эфир, в котором Скабеева “бесится” из-за исполнения украинскими военными песни “Путин - х**ло". В предыдущем эфире она назвала песню русофобской и оскорбительной, обозвала исполнителей “украинским Талибаном”.

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