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Талибы выдвинули ультиматум лидерам сопротивления в Панджшере

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  • 22.08.2021, 15:23
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Талибы выдвинули ультиматум лидерам сопротивления в Панджшере

Боевики обратились к сыну Панджшерского Льва и вице-президенту Афганистана.

Боевики "Талибана" заявили, что дали лидеру сопротивления неподконтрольной движению провинции Панджшер Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдаться, передает телеканал Al-Arabiya.

"Движение "Талибан" дало Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдать провинцию Панджер. Движение заявило, что оно готово начать захват Панджера, где находятся Масуд и (первый вице-президент Афганистана) Амрулла Салех«, - говорится в заявлении телеканала.

На видео, распространенном талибами, боевики заявляют, что их войска движутся в сторону провинции, а сторонник Салеха и Масуда в Панджшере должны либо передать контроль над провинцией в течение четырех часов, либо быть готовыми вступить с ними бой.

Ранее лидер бойцов сопротивления заявил, что сопротивление поддерживает контакты с талибами и готово сформировать с ними инклюзивное правительство Афганистана. В свою очередь, талибы попросили посольство РФ передать лидерам ополчения в Панджшерском ущелье, что движение хочет достичь с ними политического соглашения.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан" на крупные города. В прошлое воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы.

Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана" Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.

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