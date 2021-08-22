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Стало известно, сколько транспортного налога хотят собрать в Беларуси в 2021 году

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  • 22.08.2021, 15:26
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Стало известно, сколько транспортного налога хотят собрать в Беларуси в 2021 году

Сумма платежей растет.

Около 40 миллионов рублей получит государственная казна в виде транспортного налога с автовладельцев. Такую цифру озвучил в эфире телеканала Беларусь 1 «министр по налогам и сборам» Сергей Наливайко, сообщает kp.by.

Сергей Наливайко напомнил, что авансовый платеж, который составляет одну базовую величину (29 рублей) нужно внести до 15 декабря. В 2021 году транспортный налог должны заплатить 1 млн 200 тыс. белорусов.

В 2022 году сумма платежа станет больше, отметил «министр».

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