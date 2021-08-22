Афганская женщина родила в самолете ВВС США во время рейса из Кабула 13 22.08.2021, 15:31

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Пилоту пришлось снизить высоту.

Афганская женщина родила девочку на борту рейса ВВС США во время эвакуации из Кабула. Об этом сообщила команда воздушной мобильности Соединенных Штатов.

"У матери начались схватки в середине полета, это побудило пилота снизить высоту, чтобы увеличить давление воздуха, что помогло стабилизировать ситуацию и спасти жизнь матери", - говорится в сообщении в Twitter.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o — Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021

Самолет приземлился на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Женщину и новорожденную доставили в ближайшее медицинское учреждение. Они обе находятся в удовлетворительном состоянии.

Тем временем стало известно, что аэропорт в Кабуле закроют на 48 часов. Аэропорт будет закрыт для эвакуации тех, кто уже оказался в его стенах, а это тысячи человек. После этого рейсы возобновятся.

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