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Афганская женщина родила в самолете ВВС США во время рейса из Кабула

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  • 22.08.2021, 15:31
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Афганская женщина родила в самолете ВВС США во время рейса из Кабула

Пилоту пришлось снизить высоту.

Афганская женщина родила девочку на борту рейса ВВС США во время эвакуации из Кабула. Об этом сообщила команда воздушной мобильности Соединенных Штатов.

"У матери начались схватки в середине полета, это побудило пилота снизить высоту, чтобы увеличить давление воздуха, что помогло стабилизировать ситуацию и спасти жизнь матери", - говорится в сообщении в Twitter.

Самолет приземлился на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Женщину и новорожденную доставили в ближайшее медицинское учреждение. Они обе находятся в удовлетворительном состоянии.

Тем временем стало известно, что аэропорт в Кабуле закроют на 48 часов. Аэропорт будет закрыт для эвакуации тех, кто уже оказался в его стенах, а это тысячи человек. После этого рейсы возобновятся.

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