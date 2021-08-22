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Белорусский политзаключенный сбежал с «химии»

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  • 22.08.2021, 15:43
  • 8,048
Белорусский политзаключенный сбежал с «химии»

Сейчас он находится в другой стране.

22-летний политзаключенный Владислав Устин сбежал с "химии" и покинул пределы Беларуси, сообщает правозащитный центр "Весна".

21 марта его направили отбывать наказание в исправительное учреждение открытого типа №7 в Пружанском районе. Сейчас он находится в другой стране.

Владислава осудили на 3 года "химии" по статье за насилие в отношении милиционера. 14 июля 2020 года парень участвовал в стихийной акции протеста в Минске. Его задержали, избили в автозаке. На следующее утро Устина отпустили, но 16 июля снова задержали и судили за то, что толкнул сотрудника ОМОНа.

Владислав Устин не первый политзаключённый, который сбежал с "химии" и покинул Беларусь. До этого подобное совершил Дмитрий Кулаков. Он отбывал наказание в исправительном учреждении открытого типа №49 в Шклове. Теперь он соединился с семьей и находится в Литве.

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