Австрия подарит Украине полмиллиона доз вакцины AstraZeneca
- 22.08.2021, 16:15
Полтора миллиона вакцин также передала Украине Германия.
Австрия безвозмездно передаст Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca против коронавируса.
Об этом сообщают австрийские СМИ, в частности nachrichten.at.
Первые 250 тыс. доз AstraZeneca прибудут в понедельник, 23 августа, одновременно с визитом министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга в Киев для участия в саммите Крымской платформы.
Остальные вакцин против COVID-19 должны быть доставлены осенью.
В субботу, 21 августа, Германия перед визитом в Киев канцлера Ангелы Меркель передала Украине 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca.