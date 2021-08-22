Австрия подарит Украине полмиллиона доз вакцины AstraZeneca 22.08.2021, 16:15

Полтора миллиона вакцин также передала Украине Германия.

Австрия безвозмездно передаст Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca против коронавируса.

Об этом сообщают австрийские СМИ, в частности nachrichten.at.

Первые 250 тыс. доз AstraZeneca прибудут в понедельник, 23 августа, одновременно с визитом министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга в Киев для участия в саммите Крымской платформы.

Остальные вакцин против COVID-19 должны быть доставлены осенью.

В субботу, 21 августа, Германия перед визитом в Киев канцлера Ангелы Меркель передала Украине 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca.

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