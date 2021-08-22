Актер Джигурда вызвал на бой пропагандиста Соловьева 11 22.08.2021, 16:31

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Поводом послужили высказывания Соловьева в адрес актрисы Лии Ахеджаковой.

60-летний украинский актер Никита Джигурда вызвал на бой пропагандиста Владимира Соловьева. Поводом послужили высказывания Соловьева в адрес актрисы Лии Ахеджаковой, когда он комментировал спектакль театра "Современник" под названием "Первый хлеб", передает mk.ru.

"Я его неоднократно вызывал на ринг", - напомнил Джигурда в эфире YouTube-шоу «ГлавТема Народ».

Он рассказал, что сейчас разговаривал с представителями промоутерской компании и, когда они спросили, с кем актер хочет биться, он назвал имя Владимира Соловьева.

"Я могу в чем-то не соглашаться с позицией гениальной актрисы Лии Ахеджаковой, но уважение к ней проявлять необходимо", — пояснил Джигурда причину вызова.

Джигурда подчеркнул, что считает высказывания Соловьева оскорбительными, они не могут вызвать ничего, кроме возмущения.

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