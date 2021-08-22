В хоккейном минском «Динамо» уже 13 иностранцев 1 22.08.2021, 17:11

Очередным легионером минчан стал шведский нападающий Кемпе.

Шведский нападающий Марио Кемпе подписал контракт с минским «Динамо», передает «Трибуна».

32-летний форвард, имеющий опыт выступления в НХЛ (70 игр), провел прошлый сезон в ЦСКА (34 матча, 22 (11+11) очка), с которым дошел до финала Кубка Гагарина.

Таким образом, в составе «Динамо» стало 9 легионеров. Вратарь: Рыбар. Защитники: Альмквист, Бенгтссон, Линдхольм, Крейчик. Нападающие: Бек, Грэйовак, Теденбю, Кемпе.

Отметим, что с учетом российских хоккеистов в составе «зубров» 13 иностранцев.

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