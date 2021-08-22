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Меркель назвала сроки отказа Европы от российского газа

  • 22.08.2021, 17:20
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Меркель назвала сроки отказа Европы от российского газа
Фото: AFP

Канцлер Германии находится с визитом в Киеве.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве назвала сроки отказа Европы от российского газа. По ее словам, произойти это должно не позднее чем через 25 лет. Слова немецкого лидера передает РИА Новости.

Меркель отметила, что к 2046 году европейские страны или полностью остановят поставки голубого топлива из России, или будут импортировать газ в маленьких объемах. Канцлер указала на то, что Украина должна будет приспособиться к жизни без транзита газа и начать сотрудничать в других сферах, например, по водороду.

На встрече лидеры стран обсудили строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию. Зеленский назвал проект опасным с точки зрения Киева. По словам президента, Украина расценивает его как геополитическое оружие.

Меркель, в свою очередь, отметила, что Германия внимательно относится к замечаниям Киева. По ее словам, в случае нарушений со стороны Москвы против России могут ввести санкции.

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