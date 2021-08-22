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Глава МИД Украины: Ситуация в Беларуси будет своеобразными качелями

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  • 22.08.2021, 17:37
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Глава МИД Украины: Ситуация в Беларуси будет своеобразными качелями

Все может измениться в любой момент.

Угрозы Украине со стороны Беларуси пока нет, но ситуация может измениться. Об этом в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 21 августа, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас каких-то очевидных прямых угроз нет, но в любой момент все может измениться, потому что [считающий себя президентом Беларуси] Александр Лукашенко может в любой момент принять любое решение. И к этим различным сценариям мы должны быть готовы", – сказал он.

По словам Кулебы, Лукашенко "хочет демонстрировать свою власть и мстить тем странам, которые, по его мнению, действуют против него", и ситуация в Беларуси будет "своеобразными качелями". В качестве примера он привел ситуацию с мигрантами на границе Беларуси и Литвы.

"Поэтому мы должны быть готовы к любому сценарию. И этот вопрос является абсолютно приоритетным для правительства, для президента", – добавил глава МИД.

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