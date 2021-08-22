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Премьер Швеции осенью уйдет в отставку

  • 22.08.2021, 17:54
Премьер Швеции осенью уйдет в отставку

Стефан Левен заявил, что уйдет также с должности лидера Социал-демократической рабочей партии.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что уйдет с должности лидера Социал-демократической рабочей партии и поста премьер-министра страны. Он намерен покинуть должность в ноябре.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на SVT.

"Я был главой партии 10 лет, премьер-министром - 7 лет. Но всему приходит конец. Я хочу создать своему преемнику лучшие условия", - сказал он.

Левен сообщил, что о своем желании покинуть пост он объявил исполнительному комитету партии и главе комитета по выдвижению кандидатур.

"Я сообщил исполнительному комитету партии и председателю комитета по выдвижению кандидатур, что хочу оставить должность председателя партии на партийном съезде в ноябре, а затем также прошу быть уволенным с должности премьер-министра", - добавил Левен.

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