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Звезда российского тенниса на турнире в США устроил разборки с телевизионной камерой

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  • 22.08.2021, 18:41
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Звезда российского тенниса на турнире в США устроил разборки с телевизионной камерой

Видеофакт.

Звездный российский теннисист Даниил Медведев отметился скандальным поведением в полуфинальном матче Мастерса в Цинциннати (США) против соотечественника Андрея Рублева.

В одном из игровых эпизодов второго сета вторая ракетка мира, пытаясь отбить мяч, врезался в телевизионную камеру.

После этого инцидента Медведев прокричал: «Я еще после первого матча говорил, что эти камеры мешают, их надо убрать.

И вот теперь в полуфинале случилось это. Если я проиграю матч, то сломаю камеру. Я вас засужу, я вас засужу".

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