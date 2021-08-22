«Не удалось помочь украинской революции – помогу белорусской» 5 22.08.2021, 18:57

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Как молодой украинский художник рисует Беларусь.

Украинский художник учит белорусский язык и делает плакаты, посвященные белорусской революции. «Белсат» поговорил с молодым человеком и узнал, почему его так вдохновляет белорусскость.

Художник, называющий себя Майк БУР (белорус, украинец, россиянин), не открывает своего настоящего имени: стесняется и говорит, что не хочет делать себе рекламы. О том, что он рисует плакаты, не знает даже семья.

Майку 19 лет, учится на химико-технолога пищевой и косметической промышленности. Говорит, что получить работу в этом направлении мечтал всю жизнь. Но теперь появилась еще одна мечта – стать дизайнером.

– Меня просто затянуло в этот новый мир искусства – графического дизайна и белорусской культуры. Я словно путешествую по своей собственной душе и открываю континенты, о существовании которых даже не догадывался. А еще всегда интереснее путешествовать с друзьями – известными белорусскими художниками, которые тоже не побоялись выступить против преступной власти диктатора, вооруженные кистями, карандашами, стилусами, бумагой, планшетами.

В Instagram-аккаунте Майка можно увидеть много работ, посвященных и Беларуси. Но почему молодой украинец так увлекся белорусскостью?

– Когда в Беларуси были выборы президента, я отнесся к этому скептически, мол, Лукашенко победит в очередной раз. Но когда тысячи белорусов вышли на митинги, меня это удивило. На момент украинского Евромайдана мне было 11 лет. Я переживал за эти события, но из меня вряд ли был бы толк. И вот, увидев, что происходит в Беларуси, я подумал: не удалось помочь украинской революции – помогу белорусской. И стал рисовать плакаты.

Посетить Беларусь Майку пока не повезло, но он очень хочет съездить в нашу страну после победы белорусского народа. Молодой человек сильно переживает за происходящее в Беларуси и постоянно следит за развитием событий. Говорит, даже чувствует в себе белорусские корни.

– Если посадить листочек в землю, он может дать корни и вскоре стать полноценным деревом. Нечто подобное случилось и со мной. Я попал на революционный грунт, и у меня появились белорусские корни. За время белорусской революции меня очень радовало именно то, что она так долго продолжается! Я искренне удивляюсь стойкости и силе духа невероятного белорусского народа. Но были и плохие, и шокирующие моменты. Как по мне, ОМОН убивал белорусов более цинично, чем в свое время «Беркут» – украинцев.

Парень рассказал, что вдохновляется работами Владимира Цеслера и мечтает привезти в Беларусь собственную выставку. Но скромно замечает, что до этого ему еще работать и работать:

– Есть работы, на которые я трачу 5-10 минут. А есть такие, что занимают около месяца. Моя любимая работа – «Белорусский арбуз». Недавно я купил арбуз, ведь какой август без него. Когда стал разрезать, из него выпали семена с двумя царапинами в виде глаз! Мне стало как-то не по себе. И сразу вспомнились омоновцы – во всем черном. Так и появилась картина.

За время разговора с Майком оказалось, что парень прекрасно владеет белорусским языком. Выучил сам с помощью Google Translate: сначала переводил каждое слово, а потом стал потихоньку запоминать их.

– Белорусский язык я выучил очень быстро – он похож на украинский. Сложностей не было. Тем, кто учит белорусский язык, я бы посоветовал читать побольше белорусскоязычных пабликов, как «Белсат», Symbal.by, или пытаться общаться с друзьями на белорусском.

Майк попросил передать несколько слов нашим читателям:

– Белорусы, за последнее время вы смогли доказать не только большинству мира, а и самим себе, что вы не винтики в машине диктатора, а настоящая нация, которая стоит на одном уровне с остальными. Каждый из вас изменился за этот непростой год. Я почти выучил белорусский язык и довольно неплохо могу на нем разговаривать! Хочу сделать ударение на том, что победа революции – это не самое главное. Надо также предупредить возвращение продиктаторских сил и интервенцию путинской России. Именно это поможет закрепить демократию в Беларуси. Я не стану говорить, что вы невероятные. Вы это и так знаете.

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