закрыть
22 августа 2021, воскресенье, 21:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Не удалось помочь украинской революции – помогу белорусской»

5
  • 22.08.2021, 18:57
  • 5,368
«Не удалось помочь украинской революции – помогу белорусской»

Как молодой украинский художник рисует Беларусь.

Украинский художник учит белорусский язык и делает плакаты, посвященные белорусской революции. «Белсат» поговорил с молодым человеком и узнал, почему его так вдохновляет белорусскость.

Художник, называющий себя Майк БУР (белорус, украинец, россиянин), не открывает своего настоящего имени: стесняется и говорит, что не хочет делать себе рекламы. О том, что он рисует плакаты, не знает даже семья.

Майку 19 лет, учится на химико-технолога пищевой и косметической промышленности. Говорит, что получить работу в этом направлении мечтал всю жизнь. Но теперь появилась еще одна мечта – стать дизайнером.

– Меня просто затянуло в этот новый мир искусства – графического дизайна и белорусской культуры. Я словно путешествую по своей собственной душе и открываю континенты, о существовании которых даже не догадывался. А еще всегда интереснее путешествовать с друзьями – известными белорусскими художниками, которые тоже не побоялись выступить против преступной власти диктатора, вооруженные кистями, карандашами, стилусами, бумагой, планшетами.

В Instagram-аккаунте Майка можно увидеть много работ, посвященных и Беларуси. Но почему молодой украинец так увлекся белорусскостью?

– Когда в Беларуси были выборы президента, я отнесся к этому скептически, мол, Лукашенко победит в очередной раз. Но когда тысячи белорусов вышли на митинги, меня это удивило. На момент украинского Евромайдана мне было 11 лет. Я переживал за эти события, но из меня вряд ли был бы толк. И вот, увидев, что происходит в Беларуси, я подумал: не удалось помочь украинской революции – помогу белорусской. И стал рисовать плакаты.

Посетить Беларусь Майку пока не повезло, но он очень хочет съездить в нашу страну после победы белорусского народа. Молодой человек сильно переживает за происходящее в Беларуси и постоянно следит за развитием событий. Говорит, даже чувствует в себе белорусские корни.

– Если посадить листочек в землю, он может дать корни и вскоре стать полноценным деревом. Нечто подобное случилось и со мной. Я попал на революционный грунт, и у меня появились белорусские корни. За время белорусской революции меня очень радовало именно то, что она так долго продолжается! Я искренне удивляюсь стойкости и силе духа невероятного белорусского народа. Но были и плохие, и шокирующие моменты. Как по мне, ОМОН убивал белорусов более цинично, чем в свое время «Беркут» – украинцев.

Парень рассказал, что вдохновляется работами Владимира Цеслера и мечтает привезти в Беларусь собственную выставку. Но скромно замечает, что до этого ему еще работать и работать:

– Есть работы, на которые я трачу 5-10 минут. А есть такие, что занимают около месяца. Моя любимая работа – «Белорусский арбуз». Недавно я купил арбуз, ведь какой август без него. Когда стал разрезать, из него выпали семена с двумя царапинами в виде глаз! Мне стало как-то не по себе. И сразу вспомнились омоновцы – во всем черном. Так и появилась картина.

За время разговора с Майком оказалось, что парень прекрасно владеет белорусским языком. Выучил сам с помощью Google Translate: сначала переводил каждое слово, а потом стал потихоньку запоминать их.

– Белорусский язык я выучил очень быстро – он похож на украинский. Сложностей не было. Тем, кто учит белорусский язык, я бы посоветовал читать побольше белорусскоязычных пабликов, как «Белсат», Symbal.by, или пытаться общаться с друзьями на белорусском.

Майк попросил передать несколько слов нашим читателям:

– Белорусы, за последнее время вы смогли доказать не только большинству мира, а и самим себе, что вы не винтики в машине диктатора, а настоящая нация, которая стоит на одном уровне с остальными. Каждый из вас изменился за этот непростой год. Я почти выучил белорусский язык и довольно неплохо могу на нем разговаривать! Хочу сделать ударение на том, что победа революции – это не самое главное. Надо также предупредить возвращение продиктаторских сил и интервенцию путинской России. Именно это поможет закрепить демократию в Беларуси. Я не стану говорить, что вы невероятные. Вы это и так знаете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев