Во взломе клиентской базы T-Mobile подозревают белоруса 4 22.08.2021, 19:13

5,316

Белорус мог взломать более 100 серверов крупнейшего мобильного оператора.

Белорус мог взломать более 100 серверов крупнейшего мобильного оператора T-Mobile US Inc. и получить доступ к персональным данным почти 50 млн клиентов. Об этом написал редактор Information Security Media Group Джереми Кирк.

Эксперт сделал такой вывод на основе сообщений на одном из подпольных форумов, где впервые появилось предложение о продаже баз данных клиентов мобильного оператора. Хакер на форуме признается, что он из Беларуси и смог взломать серверы методом перебора (brute-force attack).

Первым о взломе T-Mobile написало издание Vice, после чего мобильный оператор вынужден был признать утечку.

Хакеры заявляют, что получили доступ к данным 100 млн клиентов, включающим номера социального страхования, номера телефонов, имена, физические адреса, уникальные номера IMEI и информацию о водительских правах, однако в компании признают компрометацию около 50 млн аккаунтов.

Последнее обновление о ходе расследования мобильный оператор опубликовал 20 августа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».