«Не работай в перегреве»1
- 22.08.2021, 19:19
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Время вышло, стачке – быть!
Читатель телеграм-канала «Баста!» написал стихи, посвященные рабочим.
Не работай в перегреве,
Замерзая, не трудись!
К организму на пределе
Ты с заботой отнесись.
Пусть поймёт работодатель:
Уважать он должен труд,
Время вышло! Рабства хватит!
Работяги пусть встают!
Каждый знает - неуместно
Разрушать иммунитет,
Спорить с этим беполезно,
Влажность. Шум. И яркий свет.
Существуют своды правил.
Нарушение - тюрьма!
Тот, кто силой вас заставил
Пусть отправится туда!
Тот, кто с этим не согласен,
Сам пусть станет за станок,
Труд сам по себе прекрасен,
Но чрезмерный - тут же стоп!
Прекратите! Хватит! Баста!
Нас уж не остановить!
Мы всё поняли прекрасно
Время вышло! Стачке - быть!