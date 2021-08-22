«Не работай в перегреве» 1 22.08.2021, 19:19

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Время вышло, стачке – быть!

Читатель телеграм-канала «Баста!» написал стихи, посвященные рабочим.

Не работай в перегреве,

Замерзая, не трудись!

К организму на пределе

Ты с заботой отнесись.

Пусть поймёт работодатель:

Уважать он должен труд,

Время вышло! Рабства хватит!

Работяги пусть встают!

Каждый знает - неуместно

Разрушать иммунитет,

Спорить с этим беполезно,

Влажность. Шум. И яркий свет.

Существуют своды правил.

Нарушение - тюрьма!

Тот, кто силой вас заставил

Пусть отправится туда!

Тот, кто с этим не согласен,

Сам пусть станет за станок,

Труд сам по себе прекрасен,

Но чрезмерный - тут же стоп!

Прекратите! Хватит! Баста!

Нас уж не остановить!

Мы всё поняли прекрасно

Время вышло! Стачке - быть!

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