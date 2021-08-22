Зеленский наградил Меркель орденом Свободы 7 22.08.2021, 19:43

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Фото: Getty Images

Зеленский поблагодарил Меркель за поддержку Украины в ключевых вопросах.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель государственной наградой, орденом Свободы, за многолетнюю поддержку Украины. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Зеленский поблагодарил Меркель за поддержку Украины в ключевых вопросах, а также отметил, что ее визит в Киев накануне 30-летия украинской независимости и старта Крымской платформы очень важен.

"В сентябре Германия будет выбирать нового канцлера. Лично я убежден, что госпожа Меркель останется активным участником политической жизни Германии и Европы. Но знайте, что в любом случае, в любом статусе и в любое время вы всегда будете желанным гостем в Украине. Спасибо", – сказал Зеленский.

Прощальний візит до Києва: під час зустрічі канцлера #Меркель і @ZelenskyyUa у центрі уваги стояли🇩🇪підтримка🇺🇦реформ, співпраця в енергетиці, ситуація на Донбасі й нормандський формат. Обговорили й #КримськаПлатформа, на якій завтра🇩🇪представлятиме міністр @peteraltmaier. 1/2 pic.twitter.com/JqlLU7NlYv — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) August 22, 2021

Меркель, в свою очередь, выразила уважение к действиям президента, "особенно в сфере юстиции, чтобы сделать Украину прозрачным правовым государством".

"Мы готовы помочь там, где это важно. Уверена: новое правительство Германии продолжит сотрудничество с Украиной в том же духе и поддержит ее на пути реформ", – цитирует слова Меркель посольство Германии в Украине.

Орден Свободы – государственная награда, которой отмечают украинцев и иностранцев за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Орден Свободы является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы и лица без гражданства (до 2008 года таким был орден князя Ярослава Мудрого).

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