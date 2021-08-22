В Минске автомобиль снес шлагбаум, врезался в другое авто и повис на холме 2 22.08.2021, 19:45

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Фотофакт.

Авария произошла днем 22 августа в столичном микрорайоне Уручье, сообщили Zerkalo.io читатели.

— Около 16.10 на улице Стариновской женщина на кроссовере снесла шлагбаум, подбила машину и зависла на холме. Скорее всего, она увидела сотрудников ГАИ, которые стояли на повороте, и попыталась скрыться, — рассказал очевидец.

Читатели предположили, что женщина была в нетрезвом состоянии — когда ее увозили на медосвидетельствование, она сопротивлялась.

В результате ДТП, по предварительной информации, никто не пострадал.

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