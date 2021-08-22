закрыть
22 августа 2021, воскресенье, 21:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске автомобиль снес шлагбаум, врезался в другое авто и повис на холме

2
  • 22.08.2021, 19:45
  • 6,844
В Минске автомобиль снес шлагбаум, врезался в другое авто и повис на холме

Фотофакт.

Авария произошла днем 22 августа в столичном микрорайоне Уручье, сообщили Zerkalo.io читатели.

— Около 16.10 на улице Стариновской женщина на кроссовере снесла шлагбаум, подбила машину и зависла на холме. Скорее всего, она увидела сотрудников ГАИ, которые стояли на повороте, и попыталась скрыться, — рассказал очевидец.

Читатели предположили, что женщина была в нетрезвом состоянии — когда ее увозили на медосвидетельствование, она сопротивлялась.

В результате ДТП, по предварительной информации, никто не пострадал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев