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России предрекли наплыв террористов из-за действий талибов

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  • 22.08.2021, 20:07
  • 7,286
России предрекли наплыв террористов из-за действий талибов

Об этом заявил руководитель Союза ветеранов Афганистана, уроженец Беларуси Франц Клинцевич.

Руководитель Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич предрек наплыв террористов в Россию — причиной станут действия представителей движения «Талибан».

Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Конечная цель — найти способ начать разрабатывать глобальные материальные средства и богатства, которые хранятся в землях Афганистана, и создать крайне серьезные неустойчивые революционные процессы на территории Российской Федерации. До нового года мы все это увидим», — сказал спикер и назвал «Талибан» оружием в чужих руках.

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