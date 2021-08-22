России предрекли наплыв террористов из-за действий талибов 9 22.08.2021, 20:07

7,286

Об этом заявил руководитель Союза ветеранов Афганистана, уроженец Беларуси Франц Клинцевич.

Руководитель Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич предрек наплыв террористов в Россию — причиной станут действия представителей движения «Талибан».

Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Конечная цель — найти способ начать разрабатывать глобальные материальные средства и богатства, которые хранятся в землях Афганистана, и создать крайне серьезные неустойчивые революционные процессы на территории Российской Федерации. До нового года мы все это увидим», — сказал спикер и назвал «Талибан» оружием в чужих руках.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».