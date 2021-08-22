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Нынешней ночью белорусы смогут наблюдать особенное полнолуние

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  • 22.08.2021, 20:32
  • 6,530
Нынешней ночью белорусы смогут наблюдать особенное полнолуние

Белорусы смогут наблюдать так называемую Голубую Луну.

Метеорный поток Персеиды – самый яркий звездопад лета. В середине августа, когда он наиболее интенсивный, бывает до 100-150 падающих звезд в час. Но к 24 августа этот поток иссякнет. Так что осталось две ночи, чтобы полюбоваться звездопадом и загадать желание, если в его осуществление сильно верить, передает kp.by.

Наблюдать за звездами лучше всего за городом, где небо темнее, примерно с 11 часов вечера. После полуночи поток становится интенсивнее, достигая пика часам к четырем утра.

На самом деле, как известно, падают не звезды, а метеоры.

- Их поток ежегодно появляется со стороны созвездия Персея когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля, - пояснил учитель астрономии Александр Штуро. – Пик метеорного потока прошел – он приходится на 12-13 августа. Но и сейчас при хороших условиях можно увидеть много падающих «звезд». Ни бинокль, ни телескоп для этого не нужны, потому что падающие метеоры хорошо видны и так. Помешать наблюдению могут только облака.

А астрологи обращают внимание на то, что сегодня, 22 августа, необычное полнолуние – так называемая Голубая Луна, когда тоже можно загадывать желания, избавляться от ненужных вещей и начинать новые дела.

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