Белорус снял фильм об Афганистане 22.08.2021, 20:50

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Он застал Кабул незадолго до прибытия талибов.

Этот выпуск «Хочу домой» YouTube-блогер из Беларуси Леня Пашковский снял в середине июля. Уже тогда было ясно, что талибы наступают и скоро подойдут к Кабулу. 15 августа «Талибан» объявил, что полностью контролирует Афганистан. Террористическая организация захватила страну в считанные недели — после того как США вывели свои войска. После смены власти десятки тысяч афганцев и иностранцев любыми способами пытаются покинуть страну, не представляя своей жизни с талибами, пишет nashaniva.com.

В Афганистане проживает около 40 национальностей, крупнейшая из них — пуштуны, около 40%. Большинство из них живут на юге. Другие крупные из них — хазарейцы, таджики и узбеки.

«Кабул называют одним из самых опасных городов мира, потому что здесь происходит огромное количество террористических атак. В 2019 году их было более 1700, то есть более 4 в день в стране, — говорит Леня. — Центр Кабула — это просто город-крепость. Это огромное количество военных блокпостов. Повсюду люди с автоматами, повсюду колючая проволока, огромные бетонные укрепления высотой 5-6 метров. Центр города больше всего страдает от террористических атак, потому что здесь все посольства, государственные учреждения, университеты, больницы и так далее. На окраинах ничего подобного нет, кроме постоянных патрулей полиции и военных».

«Атаки и взрывы в городе происходят с 6 утра до 9-10 утра. Поэтому в это время лучше сидеть дома и не выходить на улицу», — советует местный водитель.

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