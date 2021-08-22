закрыть
22 августа 2021, воскресенье, 21:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В детском лагере в Витебской области 13 детей заразились коронавирусом

2
  • 22.08.2021, 21:02
  • 2,248
В детском лагере в Витебской области 13 детей заразились коронавирусом

Дети заболели коронавирусом в детском лагере «Про100р».

13 детей заболели коронавирусом в детском оздоровительном лагере «Про100р», который располагается на базе ДОЛ «Радуга» в Лиозненском районе Витебской области, пишет «Смартпресс».

«На данный момент все дети, у которых диагностирован коронавирус, находятся в отдельном корпусе. Все чувствуют себя нормально. К счастью, дети легко переносят этот вирус, а все педагоги у нас привиты. Для детей организовано отдельное питание, отдельная программа», — рассказал изданию соучредитель центра «100 баллов» Дмитрий Рыжиков.

Первый случай, по словам Рыжикова, диагностирован 19 августа и, скорее всего, был завозным.

Сейчас в лагере усилены меры профилактики: запрещены все контакты с родителями, сокращены активности в помещении. Введен масочный режим для педагогов, все поверхности обрабатываются.

«Вчера была комиссия областной СЭС, которая проверила состояние детей, соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм. Мы продолжаем работать. Родители могут забрать детей, но немногие сделали это, так как дети хотят остаться в лагере — у нас подготовлена очень насыщенная и интересная программа», — отметил Рыжиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев