В детском лагере в Витебской области 13 детей заразились коронавирусом 2 22.08.2021, 21:02

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Дети заболели коронавирусом в детском лагере «Про100р».

13 детей заболели коронавирусом в детском оздоровительном лагере «Про100р», который располагается на базе ДОЛ «Радуга» в Лиозненском районе Витебской области, пишет «Смартпресс».

«На данный момент все дети, у которых диагностирован коронавирус, находятся в отдельном корпусе. Все чувствуют себя нормально. К счастью, дети легко переносят этот вирус, а все педагоги у нас привиты. Для детей организовано отдельное питание, отдельная программа», — рассказал изданию соучредитель центра «100 баллов» Дмитрий Рыжиков.

Первый случай, по словам Рыжикова, диагностирован 19 августа и, скорее всего, был завозным.

Сейчас в лагере усилены меры профилактики: запрещены все контакты с родителями, сокращены активности в помещении. Введен масочный режим для педагогов, все поверхности обрабатываются.

«Вчера была комиссия областной СЭС, которая проверила состояние детей, соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм. Мы продолжаем работать. Родители могут забрать детей, но немногие сделали это, так как дети хотят остаться в лагере — у нас подготовлена очень насыщенная и интересная программа», — отметил Рыжиков.

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