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Консервативная партия Канады пообещала безвиз для Украины в случае победы на выборах

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  • 22.08.2021, 21:08
Консервативная партия Канады пообещала безвиз для Украины в случае победы на выборах

Внеочередные парламентские выборы в Канаде назначены на 20 сентября.

Консервативная партия Канады в преддверии парламентских выборов представила 16 августа свою политическую программу.

Программа, которую ее авторы называют "план восстановления", посвящена преимущественно поддержке экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19. Консерваторы намерены тратить значительно больше денег на здравоохранение, чем нынешняя власть, а центральным элементом плана является обещание создать миллион рабочих мест, обращает внимание канадский телеканал CBC.

Несколько пунктов плана посвящено Украине.

"Связи между канадцами и украинцами никогда не разорвать. Канада была первой западной нацией, которая признала независимость Украины после распада Советского Союза. Предыдущее консервативное правительство возглавило международную поддержку Украины после вторжения [президента РФ] Владимира Путина в Украину и аннексии Крыма. Канадские консерваторы никогда не признают незаконную аннексию украинской территории", – говорится в документе.

Консерваторы заявили, что в случае победы на парламентских выборах они готовы предоставить безвизовый режим для украинцев.

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