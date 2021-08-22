На границе Беларуси более тысячи фур ждут въезда в Литву и Польшу 3 22.08.2021, 21:54

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Фото: tut.by

Очередь растет со вчерашнего вечера.

Еще с утра на сайте Госпогранкомитета была информация об огромной очереди из фур, ожидающих пересечения границ с Литвой, Польшей и Латвией.

Более тысячи машин скопилось еще накануне вечером. Сегодня, 22 августа, судя по последней обновленной информации Госпогранкомитета, ситуация изменилась не намного.

Больше всего машин остается на пропускных пунктах Каменный Лог и Привалка – там в общей сложности ждут въезда в Литву более 650 фур.

И это еще не рекорд нынешнего лета. Месяц назад на границе Беларуси и Евросоюза скопилось около 1900 фур. И в тот раз самое большое количество большегрузов было на белорусско-литовской границе.

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