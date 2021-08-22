Белоруска, которая первой покорила Эверест, переплыла Босфор 22.08.2021, 22:04

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Алла Касабуцкая

Участие в турнире принимало более 2400 пловцов.

В Стамбуле прошел традиционный заплыв через Босфор — пролив, который разделяет Европу и Азию. Участие в турнире принимало более 2400 пловцов. Среди них была и Алла Касабуцкая — первая девушка из Беларуси, которая поднялась на Эверест, пишет zerkalo.io.

Нынешний заплыв через Босфор стал 33-м по счету. На старт в этом году вышли пловцы из 55 стран. В воскресенье, 22 августа, им нужно было преодолеть 6,5 километра.

Среди пловцов было около 70 человек из Беларуси. В этом году, рассказывают участники, им сильно помогло течение. У многих получилось преодолеть дистанцию менее чем за час. Алле Касабуцкой для этого понадобилось 56 минут 44 секунды. Ее результат — 144-й в списке.

Алла переплыла Босфор спустя три месяца после того, как поднялась на самую высокую гору мира. Эверест она покорила 23 мая 2021 года.

— Вот она вершина. Как много раз я представляла себе этот момент. Как много раз она мне снилась… — написала тогда Алла в своем Instagram. — Слезы льются градом, а я думала, я сильная. Оказывается нет. Мысли… они проносятся с какой-то бешеной скоростью. Разные, абсолютно разные: путь с первого дня до 8848 метров, подготовка. Любимые люди, которые переживали, но отпустили, не сказав ни слова. Родители и сестра, которые молча поддерживали, и, очень надеюсь, гордятся мной.

Из белорусок на Босфоре Алла была седьмой. Раньше всех среди женщин из нашей страны до финиша добралась Марина Петровская. Босфор она проплыла за 47 минут 38 секунд. Кстати, первым из мужчин-белорусов стал Сергей Пакилев. Его время — 50 минут 26 секунд.

А какое время у лидеров заплыва? Первым среди мужчин стал турок Полат Узер Турнали (Polat Uzer Turnali). Его время — 38 минут 22 секунды. Лучшей из девушек тоже была представительница Турции. Дистанцию Нида Элиз Устюндаг (Nida Eliz Üstündag) преодолела за 40 минут 55 секунд.

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