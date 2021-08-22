Иван Яковина: Путин может махнуть на Лукашенко рукой 4 22.08.2021, 22:23

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Американцы могут сделать цену поддержки белорусского режима слишком высокой для Кремля.

Заявления Лукашенко в адрес Украины прокомментировал обозреватель-международник Иван Яковина в программе "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24".

"Насчет его заявлений по Украине – я просто предлагаю пропускать их мимо ушей, потому что это явно бред сумасшедшего. Человек не контролирует свои реакции. А вообще выступление было интересным. Весь мир отмечал годовщину начала восстания в Беларуси, а бывший президент Лукашенко подробно рассказал, как собирается удерживать власть, незаконно захваченную год назад. 6,5 часа из 8 часов пресс-конференции я отсмотрел, чуть с ума не сошел. Страшно подумать, каково было участникам, их не выпускали даже в туалет. Самому Лукашенко она тоже далась нелегко, после завершения он был совсем плох", — сказал он.

По словам Яковины, Лукашенко в большой обиде на народ Беларуси.

"Главная эмоция Лукашенко – страшная обида на белорусский народ, который он считает предателем. Сейчас он хочет максимально наказать свой народ и выбить из него все свободомыслие. Он понимает, что вся страна ненавидит его за беспрецедентную жестокость, и все свое выступление пытался доказать, что его гоблины никого не били, не пытали, а если били и пытали – то правильно делали, потому что столкнулись на улицах, как он выразился, с урками и бандитами. С одной стороны, насилие, а с другой – желание уйти от ответственности и показать, какой он добренький, буквально сводили его с ума, он постоянно кричал. Он понимает, что его власть держится исключительно на штыках и что они его поддерживают за деньги, бесплатно ОМОН его не будет поддерживать. Но даже западные санкции работают", — сказал он.

Журналист считает, что президент России Владимир Путин может прекратить поддержку Лукашенко в любой момент.

"Есть мнение, что Путин будет поддерживать Лукашенко столько, сколько понадобится. Но сейчас американцы сделают цену этой поддержки очень высокой, за каждый доллар Путин будет вынужден заплатить 2 или 3. Если Путин не будет давать кредиты Лукашенко, нечем будет платить ОМОНу, и его режим рухнет. Если же продолжит спонсировать – у него самого деньги будут заканчиваться. Не исключаю, что Путин махнет рукой на Лукашенко и будет спасать свою шкуру", — сказал он.

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