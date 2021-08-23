БОР: Обстановка внутри страны настолько накалена, что хватит одной спички 9 23.08.2021, 7:33

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На предприятиях может полыхнуть от любого «косяка» властей.

Прошел уже год с начала массовых протестов в Беларуси. Многие не могут забыть выступлений рабочих: на МЗКТ люди кричали Лукашенко «Уходи!», коллектив «Гродно Азота» собрался под заводоуправлением, где впервые заговорили о забастовке, рабочие МТЗ прошли маршем от завода до площади Независимости.

Сайт Charter97.org поговорил с пресс-секретарем «Белорусского объединения рабочих» (БОР) о сегодняшней ситуации на предприятиях в Беларуси.

– Какие настроения сегодня у рабочего класса? Насколько высока ненависть к режиму Лукашенко в заводских стенах?

– Давайте вначале обратимся к событиям 2020 года, чтобы представить картину во всей полноте. Первые выходы рабочих не были стихийными, люди были несогласны с тем, что произошло, их возмутили фальсификация выборов и события 9-11 августа. Это была первая ответная реакция, которой люди сами от себя не ожидали. Мало кто предвидел, что мы способны вот так массово выходить с флагами, скандировать «Жыве Беларусь!». Все были в шоке сами от себя.

Потом, естественно, все подостыло. Я называю это своего рода естественным отбором. Те, кто посильнее, кто действительно лидер – остались. Возможно, они где-то в какой-то «спячке», ожидают какого-то решительного заявления от штабов, представителей стачкома и так далее. Однако лидеры на заводах, по сути, все остались, они сейчас действительно ждут момента.

Что касается сегодняшних настроений: все прекрасно видят, что на заводах сейчас проблемы не из-за санкций, а из-за того, что руководство ворует, неправильно распределяет финансирование, уволило лучших сотрудников, которые в свое время «тянули» заводы. Люди знают, что их заводам скоро наступит «крышка», потому что руководство невообразимо косячит. Все понимают, что и руководство, и Лукашенко, и все чиновники – это повязанные в одной структуре люди, от которых нужно избавляться как можно скорее.

– Известно, что многие белорусские предприятия имеют миллионные долги, а от этого ухудшаются и условия труда на них. Как бы вы оценили сегодняшнее состояние промышленного сектора в Беларуси?

– Одна только задолженность предприятий перед банками сейчас — более 95 миллиардов рублей. Просто банальная задолженность по кредитам, не учитывая еще огромные долги перед поставщиками, перед другими людьми, согласно заключенным договорам. Сейчас предприятия по факту влезают в кредиты, чтобы выплатить зарплаты каждый раз. Потом основной кредит погашают, остается дебиторская задолженность, которая наращивается и накапливается.

Людей не беспокоит, почему такие долги возникают. Им главное, чтобы они получали свои зарплаты. Однако наступит момент, когда они не смогут получить заработанное. Как только это начнется, то люди сразу же перейдут в «бурлящее» состояние, и начнут на это как-то реагировать.

Как нам сообщают источники на местах, люди сейчас уже не могут уволиться с предприятий. Их привязали контрактами, договорами и прочей ерундой, из-за которой они не могут просто уйти с завода и найти себе новую работу. Как только они поймут, что они закрыты в этом вакууме, что ситуация не улучшается и виноваты в этом случае не они – будет вспышка.

Но это уже будет не реакция на насилие, а желание что-то улучшить. В принципе, это уже созревает потихоньку, может быть, пока и нет такого бурления, но у людей есть осознание, они видят, как эта система работает, куда она их заводит.

– В начале прошлой недели санкции против режима ввели Великобритания, США, Канада и Швейцария. Насколько это сильный удар по властям? Как санкции реагирует руководство на крупных госпредприятиях?

– Мы уже видим нервную реакцию властей.

Сегодня они судорожно пытаются перекрыть любые возможности подачи информации. По факту, сейчас происходят утечки информации с предприятий, публикации документов о том, как руководство пытается обойти санкции. Режим пытается выявить, откуда идут эти утечки, но власти не понимают, что как бы они ни маскировали обход санкций, все равно он хорошо заметен, потому что заявки на тендеры не публикуют открыто.

Договора и переписки руководства рано или поздно то же будут взломаны, потому что они не заботятся о своей безопасности.

Обход санкций не спасает их от удара. Непосредственно сам результат санкций мы будем видеть чуть-чуть позже, когда они начнут действовать. Режим будет вынужден просто отказаться от заводов, потому что их уже будет невыгодно содержать. И чем дальше, тем глубже они загоняют себя в яму.

Режим также не может содержать и себя, и своих силовиков. Как только санкции начнут действовать, у них уже не будет возможности отступить назад. Им просто придется оставить недоеденный труп предприятий и бежать куда-то, чтобы прятаться.

– Многие белорусы считают, что последний и решающий шаг для завершения белорусской революции сделает забастовка. Готов ли рабочий класс в один день выйти вместе и остановить заводы?

– Все зависит от людей, мы сами прекрасно это понимаем. Парадокс в том, что для это сами власти делают больше, чем делает тот же БОР. Мы подогреваем, общаемся с рабочими, замеряем их настроения и видим, что они готовы.

Мы хотим, чтобы присоединилось как можно больше людей, чтобы рабочие были уверены, что мы выходим один-единственный раз и действительно до конца.

Это в любом случае произойдет, возможно, даже полыхнет не от какого-то заявления, а из-за очередного косяка властей. Рабочие всегда были силой, они всегда несли решающее слово за собой. Взять хотя бы 1990-е годы, точно так же рабочие были заняты своими проблемами, их волновала «чарка и шкварка», но когда коснулось непосредственно их, то они уже не смогли оставаться в стороне.

– Многие не знают технической стороны выхода в стачку. Как подготовиться к забастовке?

– В первую очередь нужно подготовить себя. Удостоверится, что дома есть достаточный запас продуктов. Составить для себя продуктовую корзину, сходить закупиться пару раз с одной или двух зарплат, чтобы хватило на месяц максимум. Посмотреть, чтобы по лекарствам и медикаментам все было тоже подготовлено, а потом решить для себя, где вы проведете это время – дома или на даче.

Естественно, отложить деньги, снять средства со всех счетов. Я думаю, это уже для белорусов уже как «Отче наш»: получил зарплату – и сразу забрал ее с карты. Но главное – в определенный день не выйти на работу.

– Что нужно сделать, чтобы забастовка была успешной?

– Верить в себя, вспомнить, что в августе мы уже смогли заявить о себе.

Заявление о том, что у белорусов есть свое слово уже случилось, просто это слово нужно договорить. Забастовка – это логическое завершение. Пора перейти от слов к действию. Мы уже сказали, что нас большинство, мы показали, больше в принципе ничего не нужно, только сделать завершающий шаг.

Самим рабочим надо вспомнить, как они выходили, вновь поверить в себя. Вспомнить, что они несут ответственность не только за себя, но и за своих детей. Если из-за удержания этого режима у власти «крякнутся» все заводы, то у рабочих не будет возможности кормить свою семью. Это будет тоже их ответственность, потому что когда-то они недожали до конца.

– Что может стать триггером для начала национальной забастовки в Беларуси?

– Все что угодно. Обстановка внутри страны настолько накалена, что иногда кажется – хватит одной спички. Когда ты внутри страны, то ты чувствуешь, как это витает в воздухе.

Есть такая песня «Предчувствие гражданской войны», и по настроению она очень близка к происходящему. Ты идешь по городу, понимаешь: вроде бы все сидят в кафе, у всех все классно и хорошо, но эти люди все равно заряжены теми же мыслями. Они все еще помнят и понимают, что происходит. Им не нужно объяснять: вот ребята нам надо уходить в забастовку, все всё прекрасно знают. Просто все выжидают момента, который станет триггером. А что станет этим триггером – увидим.

Очень чувствовалось приближение такого момента, когда Степан Латыпов в суде решил пожертвовать собой, когда Виталия Шишова нашли, и особенно когда произошла история с самолетом Ryanair. Все такие моменты — как маятник, они раскачивают обстановку все больше и больше. Может, хватит просто одного неправильно сказанного слова, чтобы, в конце концов, все вспыхнуло.

Власти здесь делают даже больше, чем протестующие. Наша задача — контролировать обстановку, держать руку на пульсе и помочь чем мы сможем, когда это случится. Скоординировать те же заводы.

В августе была проблема координации между стачкомами. Они только-только появились, сами были в шоке и им чуть-чуть не хватило координации. Получилось так, что вышел один завод, его заглушили, следующий завод – заглушили и так далее. Это было, по сути, домино. Главная задача БОРа – чтобы заводы договорились между собой и сделали все вместе, без перетягивания одеяла.

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