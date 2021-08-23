Байден назвал условие ввода санкций против «Талибана» 2 23.08.2021, 7:35

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Президент США ответил на вопросы журналистов.

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции заявил, что решение о введении санкций в отношении движения «Талибан» будет зависеть от поведения ее членов. Слова главы государства приводит пресс-служба Белого дома, передает РБК.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он санкции против «Талибана» при определенных условиях, на чем особо настаивает Великобритания, Байден сказал: «Да». «Это зависит от [их] поведения», — добавил он.

Президент подчеркнул, что талибы пока не предпринимали действий, направленных против сил США, а также «пока что в целом соблюдали» свои обещания не препятствовать доступу американцев в аэропорт Кабула для эвакуации людей.

Байдена, кроме прочего, спросили, доверяет ли он теперь «Талибану», на что глава государства ответил: «Я никому не доверяю, в том числе и вам». «Я вас люблю, но, знаете, не так уж много есть людей, которым я доверю», — пояснил он.

Говоря о решении вывести войска из Афганистана, что привело к захвату власти талибами, Байден отметил, что оно было верным. «Идея, которая, как я думаю, останется в истории, заключается в том, что это было логичное, рациональное и правильное решение. <...> Моя работа заключается в том, чтобы принимать решения, которые никто другой не будет или не захочет принимать. Я принял их, и я убежден, что я абсолютно прав в том, что решил не отправлять новых женщин и мужчин на войну, для которой на самом-то деле уже и нет оснований», — считает президент.

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