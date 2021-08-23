Белорусский футболист Илья Шкурин дебютировал за киевское «Динамо» 23.08.2021, 7:38

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Илья Шкурин.

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В августе 2020 года он отказался приезжать в Беларусь, пока у власти находится Лукашенко.

Нападающий киевского «Динамо» белорус Илья Шкурин дебютировал в официальных матчах за украинский клуб.

Во матче 5-го тура УПЛ встречались черниговская «Десна» и киевское «Динамо». Шкурин вышел на поле во втором тайме при счете 2:0 в пользу киевлян. В итоге матч закончился уверенной победой «Динамо» — 4:0.

Напомним, в августе 2020 года Шкурин отказался приезжать в Беларусь, пока у власти находится Лукашенко. Он был исключен из сборной и лишен льготы по отсрочке воинской службы.

Илья Шкурин выступает за киевлян в сезоне 2021/22 на правах аренды из московского ЦСКА.

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