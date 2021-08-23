закрыть
23 августа 2021, понедельник, 9:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусский футболист Илья Шкурин дебютировал за киевское «Динамо»

  • 23.08.2021, 7:38
  • 2,674
Белорусский футболист Илья Шкурин дебютировал за киевское «Динамо»
Илья Шкурин.
Фото Instagram

В августе 2020 года он отказался приезжать в Беларусь, пока у власти находится Лукашенко.

Нападающий киевского «Динамо» белорус Илья Шкурин дебютировал в официальных матчах за украинский клуб.

Во матче 5-го тура УПЛ встречались черниговская «Десна» и киевское «Динамо». Шкурин вышел на поле во втором тайме при счете 2:0 в пользу киевлян. В итоге матч закончился уверенной победой «Динамо» — 4:0.

Напомним, в августе 2020 года Шкурин отказался приезжать в Беларусь, пока у власти находится Лукашенко. Он был исключен из сборной и лишен льготы по отсрочке воинской службы.

Илья Шкурин выступает за киевлян в сезоне 2021/22 на правах аренды из московского ЦСКА.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев