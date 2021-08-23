закрыть
23 августа 2021, понедельник, 9:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Курс биткоина превысил $50 тысяч впервые с мая

4
  • 23.08.2021, 7:42
Курс биткоина превысил $50 тысяч впервые с мая

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость биткоина кратковременно превысила отметку в 50 тысяч долларов впервые с 15 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 05.42 по минскому времени курс биткоина рос в цене на чуть более 2,5 процента до свыше 50 тысяч долларов. Позднее курс первой криптовалюты уменьшился и находился в районе 49,9 – 49,8 тысячи.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,33 процента до 49 915 долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев