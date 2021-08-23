Курс биткоина превысил $50 тысяч впервые с мая 4 23.08.2021, 7:42

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость биткоина кратковременно превысила отметку в 50 тысяч долларов впервые с 15 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 05.42 по минскому времени курс биткоина рос в цене на чуть более 2,5 процента до свыше 50 тысяч долларов. Позднее курс первой криптовалюты уменьшился и находился в районе 49,9 – 49,8 тысячи.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,33 процента до 49 915 долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».