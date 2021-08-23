Польша предложила помощь кочующим на границе с Беларусью мигрантам 3 23.08.2021, 7:48

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фото: charter97.org

Варшава готова немедленно отправить конвой с гуманитарной помощью.

МИД Польши направил дипломатическую ноту Министерству иностранных дел Беларуси, заявив о готовности оказать материальную помощь кочующим на нейтральной территории мигрантам, сообщается на сайте ведомства.

— Польша обратилась с запросом о текущих потребностях, заявив о своей готовности оказать прямую помощь, включающую, в частности, палатки, кровати, спальные мешки, одеяла, пижамы, постельные принадлежности и средства личной гигиены, а также, при необходимости, продукты питания и лекарства, — говорится в заявлении.

Также сообщается, что польская сторона готова немедленно отправить конвой с гуманитарной помощью.

Напомним, на нейтральной территории между двумя странами находятся несколько десятков человек — по предварительной информации, это граждане Афганистана и Ирака. Мигранты разбили лагерь. Они говорят, что среди них есть много больных людей, а также есть проблема с продовольствием. Люди уже несколько дней кочуют вдоль польской границы, пытаясь попасть внутрь страны. Вернуться в Беларусь, по их словам, они тоже не могут. Их не пускают белорусские силовики.

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