Венедиктов: Меркель просила Путина повлиять на Лукашенко, чтобы тот выпустил политзаключенных 10 23.08.2021, 7:56

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Алексей Венедиктов

Фото: DELFI / Andrius Ufartas

Встреча канцлера Германии и президента РФ состоялась 20 августа.

На встрече в Кремле канцлер ФРГ Ангела Меркель просила президента РФ Владимира Путина повлиять на узурпатора Лукашенко.

Как заявил в эфире программы «Будем наблюдать» на своей радиостанции главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, в программе переговоров тема Беларуси «конечно была».

«Они заняли прямо противоположные позиции и, конечно, я даже не сомневаюсь, что Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко, прежде всего в части выпуска политзаключенных. Даже сомнения нет. Даже, скажем так, я знаю. Тут даже не догадка. Не конструкция, а знание», — заявил главред.

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