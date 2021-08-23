Байден назвал число эвакуированных США афганцев
- 23.08.2021, 8:12
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Только за эти выходные США эвакуировали около 11 тыс. человек.
С начала июля США эвакуировали из Афганистана, который захватила террористическая организация «Талибан», около 33 тыс. человек. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме.
«По состоянию на сегодняшнее утро с 14 августа мы эвакуировали почти 28 тыс. человек на самолетах США и коалиции, включая гражданские чартерные рейсы, в результате чего общее число людей, эвакуированных с июля, составило около 33 тыс.», — сказал Байден.
Он уточнил, что только за эти выходные было эвакуировано около 11 тыс. человек.