Байден назвал число эвакуированных США афганцев 23.08.2021, 8:12

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фото: afp

Только за эти выходные США эвакуировали около 11 тыс. человек.

С начала июля США эвакуировали из Афганистана, который захватила террористическая организация «Талибан», около 33 тыс. человек. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме.

«По состоянию на сегодняшнее утро с 14 августа мы эвакуировали почти 28 тыс. человек на самолетах США и коалиции, включая гражданские чартерные рейсы, в результате чего общее число людей, эвакуированных с июля, составило около 33 тыс.», — сказал Байден.

Он уточнил, что только за эти выходные было эвакуировано около 11 тыс. человек.

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