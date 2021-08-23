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Доктор Олег Дарашкевич: Режиму не избежать экономического коллапса

  • 23.08.2021, 8:27
  • 5,918
Доктор Олег Дарашкевич: Режиму не избежать экономического коллапса
Олег Дарашкевич
фото: gazetaby.com

После ухода Лукашенко белорусское общество вернется к мирной и созидательной жизни.

Доктор Олег Дарашкевич вынужден был уехать из Беларуси в конце прошлого года из-за преследования властей за его активную гражданскую позицию.

— У меня было два суда, один закончился тюремным заключением — 14 суток. Второй, с помощью очень хорошего адвоката, удалось закончить штрафом. Но через несколько дней я увидел в своем почтовом ящике еще две повестки, — рассказывает собеседник «Салiдарнасцi». —13 декабря я спешно уехал из Беларуси, потому что понимал: еще один арест могу не выдержать по состоянию здоровья.

Потом повезло встретиться с коллегами, которые также, как и я, покинули Беларусь из-за неприятия лжи и насилия властей после выборов. Мы решили организовать общественную организацию «Врачи за правду и справедливость».

Сейчас у нас завершаются необходимые процедуры, после чего мы намерены начать просветительскую деятельность, как по общественно-политическим, так и медицинским вопросам.

Например, будем содействовать в оказании психологической и медпомощи пострадавшим от репрессий в Беларуси, или объяснять антипрививочникам, почему нельзя тормозить вакцинирование людей от COVID-19.

В общем, будем давать людям честную информацию по вопросам нашей компетенции, — говорит Олег Дарашкевич.

В Литве, по его словам, все устраиваются по-разному. Ситуация с наличием рабочих мест осложнена пандемией.

— Но люди держатся, стараются помогать тем, кому сложнее. Мы, белорусы, не привыкли пасовать перед трудностями. Многие идут на любую, даже низкоквалифицированную работу, в общем, проявляют свои бойцовские качества, — подчеркивает собеседник.

Тем не менее, продолжает он, даже в доброжелательной и комфортной обстановке эмиграцию многие переносят тяжело:

— Не зря в древней Греции изгнание было самым суровым наказанием. Мне очень не хватает живого общения с друзьями, оставшимися в Беларуси, с моими детьми и внучками.

Могу сказать, депрессию испытывают практически все уехавшие. И я том числе. Это естественно, когда ты вырван из привычной среды. Все-таки чувство дома — это великое благо. Это и люди, которых ты знаешь десятки лет, это свой двор, своя квартира. Человек, оказавшись в изгнании, всегда испытывает повышенный стресс — это неизбежно. Но мы обязательно выстоим и вернемся домой победителями, — уверен доктор.

На вопрос, многие ли из его окружения спустя месяцы эмиграции все еще готовы вернуться домой, не раздумывая отвечает: абсолютно все.

На вопрос, есть ли шанс у белорусов победить демократическим путем, Олег Дарашкевич отвечает:

— Да, безусловно. Беларусь не та страна, которая сможет долго находиться в изоляции и противостоять всему цивилизованному миру. Поэтому режиму не избежать экономического коллапса, а после ухода Лукашенко белорусское общество найдет в себе силы вернуться к мирной и созидательной жизни.

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